Eroğlu: Kazanma zamanı

TFF 1. Lig'de 33 puanla 14. sırada yer alan Altınor-du'da teknik direktör Hüse-yin Eroğlu ligde kalacakla-rını söyledi. Eroğlu, "Pandemi son-rası lige dönüş yapmak zordu. Üç maçta orta-ya konan futbol-dan memnunum. Ancak mücade-lemizi skora bir türlü yansıtama-dık. Bursaspor karşılaşma-sıyla sahada göstereceği-miz mücadelenin karşılığını skor olarak da almak isti-yoruz. Rakibimizi yenecek gücümüz var" diye konuştu.