  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Eroğlu: Kazanma zamanı

: Kazanma zamanı

Eroğlu: Kazanma zamanı
Giriş Tarihi: 3.7.2020

TFF 1. Lig'de 33 puanla 14. sırada yer alan Altınor-du'da teknik direktör Hüse-yin Eroğlu ligde kalacakla-rını söyledi. Eroğlu, "Pandemi son-rası lige dönüş yapmak zordu. Üç maçta orta-ya konan futbol-dan memnunum. Ancak mücade-lemizi skora bir türlü yansıtama-dık. Bursaspor karşılaşma-sıyla sahada göstereceği-miz mücadelenin karşılığını skor olarak da almak isti-yoruz. Rakibimizi yenecek gücümüz var" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eroğlu: Kazanma zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA