Falcao’ya markaj

Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken tecrübeli oyuncuya gelen tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Suudi Arabistan kulübü Al Wahda'nın başarılı oyuncu için düğmeye bastığı hatta sarı-kırmızılı ekiple görüşmelere başladığı bildirildi.

RESMİ TEKLİFTE BULUNACAK

Suudi Arabistan basını, Al Wahda'nın bonservis pazarlığı için sarı kırmızılı takımın onay vermesi halinde Galatasaray'a resmi teklifte bulunacağını yazdı. Öte yandan Galatasaray yönetiminin henüz Falcao'nun satışı konusunda kesin karar vermediği ve önümüzdeki günlerde konunun netleşeceği öğrenildi. Falcao'ya önceki gün de River Plate'in talip olduğu ileri sürülmüştü. Hatta futbolcuya karşılık Diaz ile Zuculini'nin önerildiği de iddia edilmişti. Andone'nin de sakatlığı sonrası hücum için zaten arayışta olan sarı-kırmızılıların Radamel Falcao'nun da gitmesi halinde nasıl bir yol haritası belirleyeceği merak konusu.



FALCAO bu sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 16 maçta 10 gol attı ve 1 asist yaptı. Kolombiyalı yıldızın Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmesi sürüyor.



SALONDA ÇALIŞTI

Sakatlığı süren Radamel Falcao dün salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi. Fernando Muslera da kaleci antrenörleri eşliğinde salonda el göz koordinasyon çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi. Marcao ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.