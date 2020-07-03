Gergin bekleyiş

TFF Üçüncü Lig İkinci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karara çevrildi. Liglerin geri kalanının oynanmayacağının açıklanmasının ardından Play-Off hattında yer alan Kaf-Kaf beklemede. Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, "Bugüne kadar verilen her kararı saygıyla karşılayıp çalışmalarımıza devam ettik. Ancak belirsizlik içinde çalışmak çok zor. En kısa sürede belirsizliğin kalkmasını bekliyoruz. Play-Off oynanacak mı? Oynanacaksa nasıl ve nerede olacak? Federasyonun açıklayacağı kararı merakla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

TAKIM OLARAK HERŞEYE HAZIRIZ

Oyuncularını stresten uzak tutmak için yoğun çaba harcadıklarını belirten yeşil-kırmızılı ekibin sportif direktörü Atilla Güneş, "İzmir'in sıcağında yaklaşık 1 aydır günde çift idman yaparak çalışıyoruz. Toplandığımızdan beri 2 kez karar değiştirildi. Biz şanslı kulüplerdeniz, tesislerimiz ve imkanlarımız sayesinde izole bir ortamda çalışıyoruz. Oyuncularımızın psikolojik olarak da iyi olmaları için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.



ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

KARŞIYAKA Sportif Direktörü Atilla Güneş, "Takımımız 8 Haziran'dan bu yana aşırı sıcak havaya rağmen sanki lig oynanacakmış gibi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ligin tescilinin nasıl olacağıyla, ayrıntılar netleşinceye, son karar çıkana kadar antrenmanları bırakmayıp çalışacağız. Play-Off oynanırsa her ihtimale hazır beklemek istiyoruz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ