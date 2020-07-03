  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Göztepe'de Fenerbahçe hazırlıkları tamam

'de hazırlıkları tamam

Son dakika... , 'in 30. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe'de Fenerbahçe hazırlıkları tamam

03.07.2020, 16:23

Süper Lig'in 30. hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde ise duran top çalışması gerçekleştirerek hazırlıklarını sonlandırdı.

GÖZTEPE'DE 4 EKSİK
İzmir ekibi, bugün saat 13.00'te İstanbul'a giderek kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Göztepe'de tedavileri süren futbolcular Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Hüseyin Bulut ve dün yapılan antrenmanda sakatlanan ve yapılan tetkikler sonucu sol diz iç yan bağda zorlanma ve ödem tespit edilen Halil Akbunar kafilede yer alamayacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe'de Fenerbahçe hazırlıkları tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA