G.Saray’da Onyekuru şoku

Galatasaray'ın sezon ortasında kiralık olarak Fransa ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sözleşmesinin 1 Temmuz itibarıyla sona ermesinin ardından Monaco tarafından takıma geri çağrıldı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sarı kırmızılı kulüp, Onyekuru'nun sezonun geri kalanında forma giymesi için Monaco ile görüşmeleri başlatırken yaptığı açıklamada "Monaco ile yaptığımız görüşmelerden olumlu sonuç alınamadığı için Onyekuru antrenmanlara çıkamamıştır. Sözleşmenin uzatılması konusunda görüşmeler devam etmektedir" ifadelerini kullandı. İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama; "Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren profesyonel futbolcu Henry Onyekuru, sözleşmesinin uzatılması için Monaco ile yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç alınamamasından dolayı antrenmanlara çıkamamıştır. Monaco FC'nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir. Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir."