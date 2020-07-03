Mustafa Denizli: O sene bu sene

Altay'ın unutulmaz futbolcula-rından olan teknik direktör Mus-tafa Denizli, siyah-beyazlı cami-aya mesaj yolladı. Altay Sosyal Dayanışma Derneği aracılığıyla camiaya seslenen ünlü futbol adamı, "Sevgili Altaylılar, son haftalara girilirken hala canlı bir ümidimiz var. Direkt olmasa dahi inşallah yükselen grafikle Play-Off'tan da çıkacağız. O sene bu sene olacak inşallah. Her şeyiyle hak eden bir camia. Bütün insa-nı, futbolcusu, yöneticisi, teknik adamı her şeyiyle velhasıl. Tabii bizim gibi yürükleri Altay için çar-panlar için de. Hepinize saygılar, selamlar. İnşallah güzel günler bizi bekliyor" ifadelerine yer verdi.