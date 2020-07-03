Nagatomo veda etti

Galatasaray Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken kadroda düşünülmeyen Yuto Nagatomo, Galatasaray'daki son antrenmanı öncesi teknik heyet ve takım arkadaşları ile vedalaştı. Japon futbolcu, veda konuşması esnasında duygusal anlar yaşadı. Nagatomo, G.Saray'da 65 resmi müsabakaya çıktı ve 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki futbolcu iki Süper Lig, 1'er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.