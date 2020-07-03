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Rodallega sustu coştu

Ç.Rize’ye attığı golle vatandaşı Rodigol’ü yakalayan , kupadaki performansıyla dikkatleri çekti Toplamda Rodigol’ün 6, Estupinan ise 13 golü var.

Rodallega sustu Estupinan coştu
Giriş Tarihi: 3.7.2020

Yukatel Denizlispor'da, takıma transfer olan Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega, son haftalarda sustu, alternatifi olan hemşehrisi Oscar Estupinan ise coştu. Beşiktaş maçında sonra Çaykur Rizespor'u da boş geçmeyen Estupinan, ligde 6 gole ulaşarak Rodigol'ü yakaladı.

UYGUN'DAN FORMAYI ALDI
Rodallega bu sezon üst üste iki maç gol sevinci yaşamazken, Estupinan teknik direktör Bülent Uygun'un gözüne girdi. Uygun döneminde 5 maçta ilk 11'de sahaya çıkan 24 yaşındaki oyuncu, teknik heyet gibi yönetimin de beğenisini kazandı. Yeşilsiyahlı kurmaylar, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten kiralanan oyuncunun bonservisini almak için harekete geçti. Estupinan, kupada çıktığı 5 maçta rakip filelere 7 gol attı, 13 golle takımın en golcü ismi olarak alkış topladı.

SEBAHATTİN ALP

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