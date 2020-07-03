Samed Ali fırtınası

Ekol Göz Menemenspor'un devre arasında Adana Demirspor'dan kiraladığı Samed Ali Kaya son iki hafta attığı gollerle eski günlerine döndüğünün sinyallerini verdi. Sezonun ikinci yarısının başında beklenen performansının gerisinde kalan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, pandemi öncesi görev yaptığı 6 maçta 1 gol kaydetti. Samed Ali Kaya, son iki karşılaşmada Boluspor ve Keçiörengücü fileleri havalandırma başarısını göstererek eski günlerine döndüğünün sinyalini verdi.

BONSERVİSİ GÖZTEPE'DE

Bonservisi Süper Lig ekibi Göztepe'de olan Samed Ali Kaya, bu sezon Ekol Göz Menemenspor formasıyla 9 maçta 3 gol atma başarısını gösterdi. Tecrübeli oyuncu sarı-lacivertlilerin kalan üç haftada en önemli gol silahlarından biri olacak. Yıldızı, Ekol Göz Menemenspor'da parlayan Samed Ali Kaya 2 sezon önce sarı-lacivertli ekipte TFF İkinci Lig'de 33 maçta 24 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ