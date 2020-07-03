Trabzonspor’da Çimşir fırtınası

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda pazar günü Galatasaray ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak Trabzonspor, hem rakibini yenmeye hem de teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ocak'ta göreve getirilen 41 yaşındaki teknik adam ile ligde 182 günlük sürede mağlubiyet görmedi. Karadeniz ekibi, Hüseyin Çimşir yönetiminde lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 2 kulvarda şampiyonluk hedefini sürdüren tek takım konumunda bulunuyor. Karadeniz ekibinin teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 12 lig maçında boynu bükülmedi. Bordo- mavililer, 12 karşılaşmanın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da berabere kalarak 26 puan topladı. Öte yandan Trabzonspor, 508 gündür İstanbul takımlarına karşı mağlup olmuyor. Karadeniz ekibi, söz konusu rakipleri karşısında 12 lig maçı oynarken 4 galibiyet, 8 beraberlik aldı.