  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Trabzonspor’da Çimşir fırtınası

Trabzonspor’da Çimşir fırtınası

Trabzonspor’da Çimşir fırtınası
Giriş Tarihi: 3.7.2020

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda pazar günü Galatasaray ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak Trabzonspor, hem rakibini yenmeye hem de teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ocak'ta göreve getirilen 41 yaşındaki teknik adam ile ligde 182 günlük sürede mağlubiyet görmedi. Karadeniz ekibi, Hüseyin Çimşir yönetiminde lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 2 kulvarda şampiyonluk hedefini sürdüren tek takım konumunda bulunuyor. Karadeniz ekibinin teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 12 lig maçında boynu bükülmedi. Bordo- mavililer, 12 karşılaşmanın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta da berabere kalarak 26 puan topladı. Öte yandan Trabzonspor, 508 gündür İstanbul takımlarına karşı mağlup olmuyor. Karadeniz ekibi, söz konusu rakipleri karşısında 12 lig maçı oynarken 4 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor’da Çimşir fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA