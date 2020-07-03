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Haberler Spor Yılmaz Vural sahada futbolcular kulübede

sahada futbolcular kulübede

Yılmaz Vural sahada futbolcular kulübede
Giriş Tarihi: 3.7.2020

Akhisarspor'da, Altay maçı öncesinde korona virüs testleri pozitif çıkan, Ümraniye sınavıda da sahada olmayan teknik direktör Yılmaz Vural dünkü maçta takımın bainda sahaya çıktı. Vural, testleri negatif çıkan Avdija Vrsajevic ile Burhan Eşer'i yedek kulübesinde oturttu, Ergin Keleş'i kadroya almadı. 21 kişiyle İstanbul'a gelen yeşilsiyahlılarda cezalı Rajko Rotman ile Musa Nizam forma giymedi, cezası biten Edin Cocalic ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik patron Yılmaz Vural, Rotman ve Musa'nın yokluğunda sahaya Taha Yalçıner ile Cocalic'i sürdü.

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