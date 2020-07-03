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Haberler Spor Yusuf Şimşek Bal-Kes’e döndü

Bal-Kes’e döndü

Yusuf Şimşek Bal-Kes’e döndü
Giriş Tarihi: 3.7.2020

Ekol Hastanesi Balıkesirspor, yolları ayır-ma kararı aldığı teknik direktör Yusuf Şim-şek ile yeniden devam kararı aldı. Kırmızı-beyazlı ekipte, ilginç bir olay yaşandı. Aynı gün yollar ayrılan teknik pat-ron Şimşek ile akşam saatlerin-de yeniden anlaşma sağlandığı açıklandı. Kulübün resmi sos-yal medya hesabından anlaş-ma şu şekilde duyuruldu: "Tek-nik direktörümüz Yusuf Şimşek ile yaptığımız görüşmeler sonu-cunda, karşılıklı iyi niyet çerçevesin-de, sezon sonuna kadar birlikte çalışma kararı almış bulunmaktayız." Şimşek, Fatih Karagüm-rük maçında takımı sahaya çıkardı.

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