Bir numara fabrikası

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'la anlaşan TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun genç kalecisi Muhammet Taha Tepe, kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'la vedalaştı.

HEPSİ DE SÜPER LİG'DE

Berke Özer'i Fenerbahçe'ye, Ozan Can Oruç'u Konyaspor'a, Erce Kardeşler'in de Trabzonspor'a transferlerinin ardından Muhammet Taha Tepe de Karadeniz ekibiyle anlaştı. Geçen sezonu Niğde Anadolu FK'da geçiren 2001 doğumlu genç kaleci 2.3 milyor liraya Trabzon'a imza attı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, Trabzonspor'da forma giyen Erce Kardeşler'in genç kaleciye çok destek çıkacağını belirterek, "Emek verilen çocukların gözlerimizin önünde büyüyüp transfer olmalarını görmek gerçekten çok farklı bir duygu. Bugün gurur ve hüznü birlikte yaşıyorum." diye konuştu. Muhammet Taha Tepe ise katkıları için başta Özkan olmak üzere tüm Altınordu ailesine teşekkür ederek, Trabzonspor kariyeriyle kendisi için yeni bir dönem başladığını söyledi.





FORVETTİ KALECİ OLDU

Sakarya'da gittiği futbol akademisinde forvet mevkisinde oynadığını ve kalecinin gelmediği bir gün kaleye geçtiğini anlatan Muhammet, "Aradan neredeyse 8 yıl geçti hala kaledeyim. Altınordu da beni yolun hemen başındaki okul turnuvasında keşfetti. Gelir gelmez 13 yaş altı Türkiye şampiyonu olan takımda oynadım. 23 kez milli oldum, Niğde Anadolu FK ile lig deneyimi kazandım. Bunlar unutulmaz anılar. Hem Trabzonspor'da kalıcı olmak hem de A Milli Takım'a yükselmek istiyorum" dedi.





ERCE'NİN YANINDA

MUHAMMET Taha Tepe'nin Altınordu'ya 12 yaşında geldiğini söyleyen Başkan Mehmet Özkan, "Sağlam karakteriyle her zaman ön plana çıktı. Bu vatana iyi bir evlat olarak nasıl hizmet ediyorsa, çocukları da onun gibi olacak ve bu bayrak böyle dalgalanıp gidecek. Allah herkese böyle kucaklaşarak, helalleşerek vedalar nasip etsin" diye konuştu.