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Haberler Spor Fenerbahçe-Göztepe (CANLI ANLATIM)

- (CANLI ANLATIM)

'in 30. haftasında , Ülker Stadyumu'nda ekibi 'yi konuk ediyor. Son 5 haftada seri galibiyetler alarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler ile İzmir temsilcisi arasındaki zorlu mücadeleyi yönetecek. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin 46, Göztepe'nin ise 38 puanı bulunuyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe-Göztepe CANLI ANLATIM

04.07.2020, 19:59 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020,21:00

Corona virüsü arasının ardından tüm heyecanıyla devam eden Süper Lig'de 30. hafta müsabakaları oynanıyor. Son olarak Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ettiğiş maç bu akşam 21.00'de başladı ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Maçın canlaı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.



İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi.

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek

GÖZTEPE ŞANSSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR
Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1999-2000 sezonunda 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Süper Lig'e 14 yılın ardından döndükten sonra sarı-lacivertlilere İzmir'de hiç geçit vermeyen Göztepe, bu akşam kazanıp deplasmanda zincir kırmayı hedefliyor.

AVRUPA BİLETİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR
Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u Kadıköy'de 90+6'da attığı golle 3-2 yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, kalan 5 maçını da kazanıp hiç değilse UEFA Avrupa Ligi biletini almak istiyor. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici sakatlıkları dolayısıyla Göztepe karşısında forma giyemeyecek.


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