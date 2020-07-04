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Haberler Spor Menemen’in konuğu Adana

Menemen’in konuğu

Menemen’in konuğu Adana
Giriş Tarihi: 4.7.2020

TFF 1. Lig'de hafta içinde deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-1 yenilen Ekol Göz Menemen bugün sahasında küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'u ağırlayacak. Kalan 3 haftaya hiçbir iddiası bulunmadan giren 39 puanlı 11'inci sıradaki İzmir temsilcisi rakibi önünde prestij mücadelesi verecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Mert Güzenge yönetecek. Sarı-lacivertli takımda eksik oyuncu bulunmuyor.

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