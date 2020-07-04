Menemen’in konuğu Adana

TFF 1. Lig'de hafta içinde deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-1 yenilen Ekol Göz Menemen bugün sahasında küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'u ağırlayacak. Kalan 3 haftaya hiçbir iddiası bulunmadan giren 39 puanlı 11'inci sıradaki İzmir temsilcisi rakibi önünde prestij mücadelesi verecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Mert Güzenge yönetecek. Sarı-lacivertli takımda eksik oyuncu bulunmuyor.
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