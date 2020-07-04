Semih Kaya yeniden G.Saray’a dönüyor

BU sezon sakatlıklar nedeniyle stoper mevkiinde istikrarı bir türlü yakalayamayan Galatasaray, önümüzdeki sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için bu bölgesinde alternatifli bir kadro oluşturmayı planlıyor. Semih Kaya'nın menajeri Güde Fazıl Özdemir, oyuncunun Sparta Prag ile olan kontratının biteceğini kaydederek "Galatasaray Semih Kaya'nın evi ve yetiştiği kulübü eğer bir teklif gelirse Semih bunu değerlendirecektir." ifadelerini kullandı. 2006 yılında Galatasaray altyapısına katılan Semih Kaya, daha önce sarı-kırmızılı forma ile 6 buçuk sezon geçirdi ve 209 resmi maça çıktı. Aslan'ın Semih'in yine takıma dönmesine olumlu baktığı biliniyor.