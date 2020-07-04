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Haberler Spor Son dakika: Yukatel Denizlispor’da Bülent Uygun dönemi sona erdi!

Son dakika: ’da dönemi sona erdi!

Son dakika haberi...’da ’un sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Son dakika: Yukatel Denizlispor’da Bülent Uygun dönemi sona erdi!

04.07.2020, 14:53 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020,15:01

Yeşil-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Bülent Uygun ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

BÜLENT UYGUN: "DENİZLİSPORUMUZ BU LİGDE KALACAKTIR"
Süper Lig'in 30'uncu haftasında dün Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Kazanmak istiyorduk. Dolayısıyla çok sor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. Rakibin güçlü ve golcü oyunculara sahip olduğunu da biliyorduk. Ona göre sistemimizi değiştirmeye çalıştık. Top oynamaktan ziyade top oynatmamaya yönelik bir oyun mantalitesiyle, yediğimiz bir golle maalesef mağlup olduk. Oyun içerisinde sistemler değiştirmeye çalıştık. Skor anlamında istediğimizi alamadık. Denizlispor için çok önemli bir karşılaşmayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Taraftarlar olduğunda takımlar daha özverili ve istekli oynuyor. Taraftarların yokluğunu hissediyoruz. Telafisi için kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız. Allah'ın izniyle Denizlisporumuz bu ligde kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

DHA

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