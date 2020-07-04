Trabzon’da sarı alarm verildi

Süper Lig'in 30. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken kart sınırındaki yıldızlara uyarı geldi. Kritik maç öncesi kaptan Jose Sosa'nın yanı sıra savunma oyuncuları Campi, Costa ve Novak ile hücum oyuncusu Nwakaeme sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, kalan haftaları da hesap ederek oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Takımda sakatlanan oyuncuların erken dönüyor olması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

NWAKAEME SEVİNCİ

Nwakaeme, Ekuban ve Abdulkadir Parmak takımla birlikte çalışmalara başlarken, teknik direktör Hüseyin Çimşir oyuncularının durumlarıyla yakından ilgileniyor. Başarılı oyuncu Nwakaeme'nin durumu ise maç saati belli olacak.