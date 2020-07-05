Adana Demirspor - Altay I Canlı anlatım

TFF 1. Lig'de Süper Lig düğümü çözülüyor. Son haftalara girilirken ise iddialı ekiplerin çokluğu dikkat çekiyor. Günün öne çıkan karşılaşmalarından olan Adana Demirspor-Altay mücadelesi öncesi futbolseverler büyük bir heyecanla maçın sonucunu bekliyor. Adana temsilcisi geçtiğimiz çarşamba Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 yenerek önemli bir avantaj elde etmişti.

Altay ise rakipleriyle puan farkını kapatmak için sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

YALÇIN KOŞUKAVAK CEZALI

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, cezalı olması nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Eskişehirspor deplasmanında rakip takım yöneticisine yaptığı sportmenliğe aykırı hareket ve hakaret nedeniyle 3 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı alan teknik patron Koşukavak, Osmanlıspor maçından sonra Adana Demirspor randevusunda da tribünde yer alacak. Kırmızı kart cezası biten Kappel ile sarı kart cezaları sona eren Abdülkerim ve Abdülhamit forma giyebilecek. Eskişehir'de cezalı olduğu halde akredite alana girerek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve Osmanlıspor'a karşı görev yapamayan Özgür bu kez oynayabilecek.