  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Adana Demirspor - Altay I Canlı anlatım

- I Canlı anlatım

TFF 1. Lig'de 'e çıkma yarışı kızıştı. Akdeniz ekibi ligde 7. sırada bulunan ve Süper Lig için iddiasını sürdüren 'ı konuk ediyor. Haberimizden canlı anlatım olarak maçı takip edebilirsiniz.

Adana Demirspor - Altay I Canlı anlatım

05.07.2020, 20:05

TFF 1. Lig'de Süper Lig düğümü çözülüyor. Son haftalara girilirken ise iddialı ekiplerin çokluğu dikkat çekiyor. Günün öne çıkan karşılaşmalarından olan Adana Demirspor-Altay mücadelesi öncesi futbolseverler büyük bir heyecanla maçın sonucunu bekliyor. Adana temsilcisi geçtiğimiz çarşamba Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 yenerek önemli bir avantaj elde etmişti.

Altay ise rakipleriyle puan farkını kapatmak için sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

YALÇIN KOŞUKAVAK CEZALI
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, cezalı olması nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Eskişehirspor deplasmanında rakip takım yöneticisine yaptığı sportmenliğe aykırı hareket ve hakaret nedeniyle 3 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı alan teknik patron Koşukavak, Osmanlıspor maçından sonra Adana Demirspor randevusunda da tribünde yer alacak. Kırmızı kart cezası biten Kappel ile sarı kart cezaları sona eren Abdülkerim ve Abdülhamit forma giyebilecek. Eskişehir'de cezalı olduğu halde akredite alana girerek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve Osmanlıspor'a karşı görev yapamayan Özgür bu kez oynayabilecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adana Demirspor - Altay I Canlı anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA