Altınordu ateşle oynuyor

TFF 1. Lig'de zor günler yaşayan Altınordu Süper Lig'i hedefleyen Bursaspor'a 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 yenilerek son iki haftaya sıkıntılı girdi. 5. dakikada Okan Derici'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın kontrolünde dışarı gitti. 37'de Altınordulu Yasin'in ortasında Hüsamettin topa son anda dokundu, kaleye giden topu defans son anda uzaklaştırdı.



BATUHAN'DA KIRIK OLABİLİR

İlk yarısı bu skorla biten maçın 50. dakikasında Bursaspor 10 kişi kaldı. Orta alandaki mücadelede rakibi Batuhan arkadan sert bir müdahalede bulunan Tayfur Bingöl, hakem Koray Gençerler tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Batuhan, kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 69'da Bursaspor öne geçti. Abdullahi Shehu'nun pasında Recep'in bıraktığı topa Traore ceza yayının hemen gerisinden attığı sert şutla takımını 1-0 öne geçirdi. 82'de Ali Yaşar'ın vuruşunda top auta gitti, maçı Bursa 1-0 kazandı.

HASRET 5 MAÇA ÇIKTI

Ligde son galibiyetini 11 Mart 2020'de deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek alan Altınordu üç puan hasretini 5 maça çıkardı. Bu süreçte Balıkesirspor ile 1-1, Bolu (D) ve Adanaspor ile 0-0 berabere kalan, Keçiörengücü'ne ise evinde 2-1 yenilen İzmir temsilcisi Bursa deplasmanında kaybedince galibiyet hasreti de 5 maça çıktı. Bu süreçte 4 beraberlik, 2 de yenilgi alan Altınordu 18 puanlık dilimde 4 puana razı olurken 14 puan kaybetti. Ligde kritik bir sürece giren Altınordu kalan maçlarda evinde Giresunspor, deplasmanda ise Menemenspor ile karşılaşacak.

EROĞLU MUHAMMED VE YASİN İLE BAŞLADI

Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Adanaspor maçının kadrosuna göre iki değişiklik yaptı. Eroğlu, o maçta ideal kadroda oynattığı Onur Taha Takır ve Kemal Rüzgar'ın yerlerine Muhammed Mert ve Yasin Ozan'ı ilk 11'de görevlendirdi. Kırmızı-lacivertlilerde Onur Taha ile Kemal Rüzgar ise yedekler arasında yer aldı. İzmir ekibinde Sinan Osmanoglu, Berkay Samancı, Hüsamettin Yener, Kerim Alıcı, Atakan Üner maça üçer sarı kartla ceza sınırında çıktılar. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu futbolcularına maç sırasında gereksiz yere kart görmemeleri konusunda futbolcularına yine uyarıda bulundu.