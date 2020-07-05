Avantajı fikstür

Ligde son üç maçta Balıkesir, Bolu (D) ve Keçiörengücü’yle oynayacak Ege ekibi Akhisarspor, 3’te 3 yaparak rakiplerinin takılmasını bekleyecek

TFF Birinci Lig'de üst üste Ümraniyespor ve İstanbulspor galibiyetleriyle 51 puana ulaşmayı başarıp son haftalarda direkt Süper Lig'e çıkma yarışında umutlarını koruyan Akhisarspor, kalan 3 maçta rakiplerinin birbirleriyle oynamasının avantajını kullanmak istiyor. Kalan maçlarını iddiası olmayan Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Boluspor (D) ve Keçiörengücü'yle oynayacak yeşilsiyahlılar, 3'te 3 yaparak Süper Lig'e bekleme yapmadan dönmek için rakiplerin takılmasını bekleyecek.



7 TAKIM YARIŞIYOR

Korona virüs kabusunu atlattıktan sonra İstanbulspor randevusuyla sahada takımın başına dönen teknik direktör Yılmaz Vural, "Biz kazanıp rakiplerimizin takılmasını bekleyeceğiz. Öncelikle kendi maçlarımıza konsantre olmalıyız" dedi. İddialı iddiasız her takımın birbirini yendiğini belirten Yılmaz Vural, "Şu an 7 takımlı bir yarış var. Hem direkt Süper Lig'e çıkacaklar hem de Play- Off'a kalacaklar son 270 dakikada belli olacak" diye konuştu.



■ KENAN MOLLA