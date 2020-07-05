Denizlispor’da deprem

Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Bülent Uygun'un sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Süper Lig'de pandemi sonrası çıktığı 4 maçta sadece 1 puan alabilen Horoz'da, Gaziantep FK yenilgisi sonrası deprem yaşandı. Mehmet Özdilek'ten sonra yeşil-siyahlı takımda dümene geçen teknik patron Uygun'un görevine, dün öğleden sonra acilen toplanan yönetim kurulunun ortak kararıyla son verildi.



8 MAÇTA 8 PUAN

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Bülent Uygun ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. Teknik patron Bülent Uygun, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Kasımpaşa maçıyla Yukatel Denizlispor'da göreve başladı. 22. haftada iç sahada oynanan ve 1-0 mağlubiyetle sona eren Kayserispor mücadelesinin ardından görevden ayrılan teknik direktör Mehmet Özdilek'in yerine dümene geçen Uygun, 8 maçta takımın başında sahaya çıktı. Uygun yönetimindeki Horoz, 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti, 8 puan toplayabildi.





BAŞKAN ALİ ÇETİN MAÇ SONU ÇILDIRDI

Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK maçıdan sonra saha içi karıştı. Konuk ekip futbolcuları sevinç yaşadı. Teknik direktör Marius Sumudica ve kaleci Günay Güvenç, protokol tribününün önüne kadar gelip sevinirken Günay, tribündeki kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, "Başkan bu galibiyet senin için" diye bağırdı. Sumudica'nın el hareketlerini üstüne alınan Denizlispor Başkanı Ali Çetin çıldırdı, Sumudica'ya su şişesi attı. Soyunma odalarına gitmek için tünele giren iki takım futbolcuları bir anda birbirine girdi.



TARAFTARLARLA KAPIŞTI

Karşılaşma sonrası yeşil-siyahlı taraftarlar, stat dışırasında futbolculara ve yönetime tepki gösterirken, 'Kendinize gelin' yazılı pankart açtılar. Başkan Ali Çetin, stat çıkışı taraftarların tepkisi üzerine önce aracın camından küfürler etti, ardından aşağı inip taraftarların üzerine küfürler ederek yürüdü. Araya giren polisler 3-4 dakika süren arbedeyi yatıştırdı. Taraftarlar başkan Ali Çetin aleyhine "Betoncu Ali istifa" diye bağırdı.



HOROZ ATEŞLE OYNUYOR

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet alan ve düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor'da zorlu fikstür camiada karamsarlığa yol açtı. Yeşil-siyahlılar, korona virüs nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 4 maçta sıfır çekti. Galibiyeti unutan Horoz, son olarak evinde Gaziantep FK'ya 1-0'lık skorla boyun eğdi. Sezona ilk 5 hedefiyle başlayan Denizlispor'da alınan mağlubiyetin ardından camiada küme düşme korkusu yaşanmaya başlandı. Düşme potasına yaklaşan Denizlispor'da, fikstürün zorluğu da taraftarları endişelendiriyor. Üst üste şampiyonluk adayları Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'la karşılaşacak Denizli ekibi, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarıyla sezonu tamamlayacak.





■ SEBAHATTİN ALP