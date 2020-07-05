Fener’den 'göz'dağı

Süper Lig'de galibiyete hasret kalan Göztepe, Fenerbahçe deplasmanından da puansız ayrıldı: 2-1. Maçın henüz 30. saniyesinde Muriqi'nin pasında Ferdi'nin şutunu kaleci Beto köşeden çıkardı. 4'te Berkan'ın pasında Wilczek'in sert şutunda kaleci Altay topa sahip oldu. 9'da Deniz'in kale önüne çıkardığı topa Muriqi topuğuyla dokundu. Son anda Beto müdahale etti. 25'te Hasan Ali'nin pasında sol çaprazdan Ferdi'nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. 45+2'de Ferdi, önce Borges, ardından Mossoro'dan sıyrılarak kaleye şutladı. Kaleci Beto topu ağlarda gördü: 2-0.





KALECİ ALTAY'I GEÇEMEDİ

59'da Napoleoni'nin pasında Mossoro'nun şutunda kaleci Altay başarılıydı. 66'da Napoleoni'nin soldan pasında Soner mükemmel bir plase vuruşla farkı bire indirdi: 2-1. 76'da Napoleoni'nin soldan çıkardığı topa Tripic sert vurdu. Kale önünde Serdar topa ayak koydu. 87'de Mossoro'nun sağdan ortasında altı pas içinde Wilczek'in kafa vuruşunda kaleci Altay'ın göğsüne çarpan top kornere çıktı. 90+4'te Berkan'ın ortasında Wilczek yine kafayı vurdu. Kaleci Altay mükemmel bir refleksle topu kurtardı. Göztepe maçı 2-1 kaybetti.

FENERBAHÇELİ FERDİ BETO'NUN KABUSU OLDU

F.BAHÇE'DE Rodrigues'in yerine forma giyen 20 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu şık gollerle Göztepe kalecisi Beto'yu avlarken şansını da iyi değerlendirdi. Göztepe önünde oldukça etkili bir performans sergileyen Ferdi, ligdeki üçüncü golünü atarken kariyerinde de ilk kez bir maçta iki gol attı. Göztepe'nin dünyaca ünlü kalecisi Beto ise genç yıldızın golleri karşısında çaresiz kaldı. Ferdi'ye gol pasını veren Hasan Ali ise üst üste iki maçta gol asisti yaptı.





OZAN BU KEZ BOŞ GEÇTİ

Geçen hafta Yeni Malatyaspor'a attığı iki golle Süper Lig kariyerindeki en skorer sezonuna ulaşan Ozan (5) dün sessiz kaldı. Muriç Süper Lig kariyerinde gol atamadığı iki takımdan birisi olan Göztepe'ye karşı yine boş geçti. Göztepe'de isimleri sık sık Fenerbahçe ile anılan Alpaslan ile Titi İstanbul ekibi karşısında etkisiz bir oyun sergiledi.



F.BAHÇE SON ANDA COŞUYOR

Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarında en fazla puan toplayan takım olan Fenerbahçe (19), Tahir Karapınar yönetiminde çıktığı iki iç saha maçını da geriden gelerek kazandı (Kayserispor ve Yeni Malatya). Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son altı golün beşi maçların 87. dakika ve sonrasında gelirken; diğer golü Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 70. dakikasında Vedat Muriç kaydetmişti.

GÖZTEPE'NİN İSTANBUL FOBİSİ

F.Bahçe ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Göztepe (4B, 4M), tek galibiyetini Ağustos 2018'de evinde almıştı (1-0). Evinde oynadığı son iki maçı kazanan Fenerbahçe, daha önceki üç iç sahada karşılaşmasından sadece iki puan çıkarabilmişti (2B 1M). Göztepe, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 15 Süper Lig maçının 14'ünü kaybetti (1G) ve bu karşılaşmalarda toplam 39 gol yemişti (maç başına 2.6).

SERDAR SAKATLANDI ALPASLAN CEZALI

GÖztepe'nin Fenerbahçe önünde en büyük kozlarından birisi olan Serdar Gürler, maçın ilk yarısında bir pozisyon sırasında sakatlanınca oyundan çıkmak zorunda kaldı. Acılar içinde kalan yıldız oyuncuya ilk müdahalesi statta yapıldı. Serdar'ın sol ayak adalesinde yırtık olmasından şüpheleniyor. Serdar Gürler bu sezon 7 gole imza atarken bunların 5'ini deplasman maçlarında gerçekleştirmişti. Serdar'ın durumunun bugün çekilecek MR sonucuna göre belli olacağı öğrenildi. Göztepe'de sarı kart gören Alpaslan cezalı duruma düştü. Alpaslan çarşamba günü oynanacak Ankaragücü maçında görev alamayacak.

KADROLARDA OPERASYON

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Garry Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici karşılaşmada forma giyemedi. Teknik direktör Tahir Karapınar, Rodrigues'in yerine, Ferdi Kadıoğlu'na görev verdi. Göztepe'de ise sakat olan Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Halil Akbunar Fenerbahçe'ye karşı görev yapamadı. Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, geçen hafta olduğu gibi Zlatko Tripic, Kamil Wilczzek'i ilk 11'de oynatırken Alanyaspor maçının on birinde değişiklik yapmadı. Mossoro ve Borges orta alanda oyuna başladı. Palut maçtan önce sarı kart cezası sınırındaki Serdar Gürler ve Andre Poko'ya gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

KARAPINAR BU KEZ RAKİP

Futbola Tire'de başlayan ve ardından 1989 ile 1991 sezonları arasında da Göztepe'nin formasını giyen Tahir Karapınar, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Göz-Göz'e rakip oldu. Pro lisansı nedeniyle Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkan 53 yaşındaki teknik adam maçtan önce Göztepe teknik direktörü İlhan Palut'un yanına giderek "hoş geldiniz" deyip başarılar diledi.

MAÇTAN ÖNCE FALETTE KRİZİ

Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona eren Simon Falette'e 'dön' çağrısında bulundu. Gineli'nin kulübü Eintracht Frankfurt sözleşme süresinin dolması nedeniyle oyuncuyu geri çağırdı. Galatasaray'ın Onyekuru'da yaşadığı gibi bir durumla karşı karşıya kalan Fenerbahçe, Alman kulübüyle hemen iletişime geçti.



Alman kulübüne FIFA ve UEFA'nın kuralını hatırlatan yönetim olumlu dönüş aldı. Bu gelişmenin ardından Fransız futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili açıklama yayınlayan Fenerbahçe, "Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.