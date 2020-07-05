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Galatasaray-Trabzonspor | Canlı anlatım

Süper Lig'de 30. haftanın en kritik mücadelesi bu akşam Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak. Şampiyonlar Ligi ve düşük de olsa şampiyonluk hedefi bulunan Cimbom, şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen ikinci sıradaki bordo-mavilileri konuk edecek. Müsabaka öncesinde her iki takımın da sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu. Haberimizden canlı anlatım olarak maçı takip edebilirsiniz.

05.07.2020, 20:02 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020,20:59