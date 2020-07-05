Galatasaray-Trabzonspor | Canlı anlatım

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak dev maç tecrübeli hakem Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek. Süper Lig'de son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk yarışında hızla kopan Galatasaray, haftaya 52 puanla lider Medipol Başakşehir'in 8 puan arkasında 4. sırada girdi. Liderin en yakın takipçisi olan Trabzonspor ise 30. hafta müsabakaları öncesinde 58 puanla 2. sırada yer aldı.
11'LER
Galatasaray: Okan, Seri, Belhanda, Donk, Ömer, Emre, Mariano, Saracchi, Marcao, Taylan, Feghouli
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Ndiaye, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Sörloth
TRABZONSPOR'A SAKATLARDAN GÜZEL HABER
Trabzonspor'a Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Nwakaeme'den iyi haberler geldi. Kadroya alınan 3 futbolcudan Abdulkadir Parmak ile Ekuban dev maçın 11'inde yer alırken, Nwakaeme ise yedekler arasında yer buldu.
GALATASARAY SAKATLIKLA BOĞUŞUYOR
Galatasaray'da sezonu kapatan Muslera ve Andone ile birlikte, Başakşehir maçında sakatlanan Lemina Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. A
Falcao'nun durumu henüz netlik kazanmadı. Adem Büyük cezalı ve Onyekuru sözleşmesi bittiği gerekçesiyle Monaco tarafından geri çağırıldı.
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