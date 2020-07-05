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Haberler Spor Galatasaray-Trabzonspor | Canlı anlatım

- | Canlı anlatım

'de 30. haftanın en kritik mücadelesi bu akşam ile arasında oynanacak. Şampiyonlar Ligi ve düşük de olsa şampiyonluk hedefi bulunan Cimbom, şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen ikinci sıradaki bordo-mavilileri konuk edecek. Müsabaka öncesinde her iki takımın da sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu. Haberimizden canlı anlatım olarak maçı takip edebilirsiniz.

Galatasaray-Trabzonspor | Canlı anlatım

05.07.2020, 20:02 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020,20:59

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak dev maç tecrübeli hakem Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek. Süper Lig'de son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk yarışında hızla kopan Galatasaray, haftaya 52 puanla lider Medipol Başakşehir'in 8 puan arkasında 4. sırada girdi. Liderin en yakın takipçisi olan Trabzonspor ise 30. hafta müsabakaları öncesinde 58 puanla 2. sırada yer aldı.

11'LER

Galatasaray: Okan, Seri, Belhanda, Donk, Ömer, Emre, Mariano, Saracchi, Marcao, Taylan, Feghouli

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Hüseyin, Novak, Ndiaye, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Sörloth

TRABZONSPOR'A SAKATLARDAN GÜZEL HABER

Trabzonspor'a Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Nwakaeme'den iyi haberler geldi. Kadroya alınan 3 futbolcudan Abdulkadir Parmak ile Ekuban dev maçın 11'inde yer alırken, Nwakaeme ise yedekler arasında yer buldu.

GALATASARAY SAKATLIKLA BOĞUŞUYOR

Galatasaray'da sezonu kapatan Muslera ve Andone ile birlikte, Başakşehir maçında sakatlanan Lemina Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. A

Falcao'nun durumu henüz netlik kazanmadı. Adem Büyük cezalı ve Onyekuru sözleşmesi bittiği gerekçesiyle Monaco tarafından geri çağırıldı.

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