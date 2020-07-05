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’da Molina sesleri

Beşiktaş, kulübü ile sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki başarılı sağ beki kadrosuna katmak istiyor

Kara Kartal’da Molina sesleri
Giriş Tarihi: 5.7.2020
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, F.Bahçe'nin listesinde yer alan ve Boca Juniors ile sözleşmesi sona eren Nahuel Molina için harekete geçti. Gökhan Gönül ile görüşme sürecinde olan Brezilyalı Douglas ile de yolları ayırması beklenen siyah beyazlıların bonservisi elinde olan 22 yaşındaki yıldız isme 3 yıllık kontrat önerdiği iddia edildi.

UDİNESE DE TALİP
Arjantin basınında Infobae'nin haberine göre, Boca Juniors ile sözleşmesi sona eren Nahuel Molina'ya Udinese de talip oldu. Molina bu sezon ligde 16 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı. Molina'nın transfermarkt güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösterildi.

B PLANI BOAKYE
Beşiktaş'ın sağ bek transferi ile ilgili Olimpija takımının 20 yaşındaki sağ beki Boakyeyi'de listesinde bulundurduğu biliniyor. Sloven basını geçtiğimiz ay içerisinde futbolcunun Kartal'a yakın olduğunu yazmıştı.
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