Teknik direktör Soner Tolungüç kalan maçların oynanmayacağının açıklanmasının ardından, “Federasyon hakkaniyetli karar vermeli” dedi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) korona virüs salgını yüzünden aylardır durup, geri kalan maçların oynanmayacağının açıklandığı sezonla ilgili kararı bekleyen Karşıyaka, sıkıntılı. Liglerin tescil formatı belirlenmeden önce antrenmanları tatil etmeyen Kaf-Kaf, 8 Haziran'da yeniden başladığı çalışmaları Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdürüyor.



ÖNERİMİZİ SUNDUK

Temkinli davrandıklarını söyleyen teknik direktör Soner Tolungüç, "Kalan maçların oynanmayacağının açıklanmasının ardından her kulüpten farklı ses çıkıyor. Play-Off hattında olmayan takımlar bile Play- Off oynanmasını istemeye başladı" dedi. Federasyona bir öneri sunulduğunu açıklayan Soner Tolungüç şöyle konuştu: "Bizim tavrımız net; TFF 3. Lig'den gruplarda ilk 6 sırada olan takımların yeni bir grup daha açılarak 2. Lig'e alınmasını, böylece sezon boyunca verilen emeklerin karşılık bulmasını talep ediyoruz."