Malatya’da kazanan yok

Süper Lig’de düşme potasını yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği golsüz berabere kaldı

Süper Lig'de düşme potasını yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı: 0-0. 6. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören Donald'ın şutunda top kalenin hemen yanından auta çıktı. 39'da sol kanatta rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Karim Hafez'in ortasında rakip savunma tehlikeye izin vermedi. 44'te Candeias'ın sol korner direğine yakın bir noktadan ceza alanına yaptığı ortada hiçbir oyuncu dokunamayınca savunma topu uzaklaştırdı. 65'te Fofana'nın vurduğu şutta top kaleciden dönünce topla buluşan Donald'ın vuruşu direğe çaparak dışarı çıktı. 69'da Erdem'in uzun mesafeden yolladığı topa hiçbir arkadaşı dokunamayınca ev sahibi takım adına tehlikeli geçti. Karşılaşma 0-0 sona erdi.