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Müthiş heyecan

Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak haftanın karşılaşmasında düdük çalacak. Zirvenin kaderini yakından ilgilendiren randevu beIN Sports 1’den ekranlara gelecek

Müthiş heyecan
Giriş Tarihi: 5.7.2020

Süper Lig'de haftanın maçında bugün G.Saray ile Trabzonspor Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Pandemi sebebiyle verilen aranın ardından çıktığı maçlarda bir türlü istediği galibiyeti alamayan Aslan ile şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Fırtına'nın bu kritik randevusu saat 21.00'de başlayacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından ekranlara gelecek. Sarıkırmızılılar ligdeki son 5 maçından 4 puan çıkartırken, bordo-mavililer ise tam 14 maçtır yenilgi yüzü görmediler.

129. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
Galatasaray ile Trabzonspor bugün tarihlerinde 129. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip bugüne kadar toplam 128 kez mücadele etti. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 58 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 42 kez rakibini mağlup etti. 28 maçta taraflar üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 167, Karadeniz ekibi ise 143 kez rakip fileleri havalandırdı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

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