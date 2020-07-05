Süper Lig aşkıyla

TFF 1. Lig'de hafta içinde evinde Osmanlıspor'u 3-0 yenmesine rağmen ilk 6 yarışındaki rakiplerinin de kazanmasıyla averajla Play-Off hattının dışında kalan Altay, bugün zorlu Adana Demirspor deplasmanında terleyecek. Ligde 7. sırada yer alan 50 puanlı İzmir ekibi, 54 puanı bulunan zirve takipçisi Adana Demirspor karşısında sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak. Siyah-beyazlılar, sahadan zaferle ayrılması durumunda hem Play- Off hem de ilk 2 yarışından kopmayacak.



SARI KART ALARMI

Altay, sahadan eli boş ayrılması halinde yarışta havlu atacak. Altay, sezonun ilk yarısında Menemen İlçe Stadı'nda İbrahim Öztürk'ün golüyle 1-0 mağlup ettiği Adana Demirspor'u deplasmanda da yenerek ikili averaj avantajını korumayı hedefliyor. Sezonun ikinci yarısında dış sahada 3 puanı göremeyen siyah-beyazlı takım, gurbette 7 maçta 5 beraberlik, 2 yenilgi alıp 16 puan kaybetti. Altay'da kart sınırında yer alan Tatos, Yılmaz, Doğa ve Murat kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.



KOŞUKAVAK SAHADA YOK

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, cezalı olması nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Eskişehirspor deplasmanında rakip takım yöneticisine yaptığı sportmenliğe aykırı hareket ve hakaret nedeniyle 3 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı alan teknik patron Koşukavak, Osmanlıspor maçından sonra Adana Demirspor randevusunda da tribünde yer alacak. Kırmızı kart cezası biten Kappel ile sarı kart cezaları sona eren Abdülkerim ve Abdülhamit forma giyebilecek. Eskişehir'de cezalı olduğu halde akredite alana girerek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve Osmanlıspor'a karşı görev yapamayan Özgür bu kez oynayabilecek.