Haberler Spor Akhisarspor - Balıkesirspor I CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak olan maçta Akhisarspor kendi evinde Balıkesirspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

06.07.2020, 19:55 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020,20:03