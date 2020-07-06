Akhisarspor - Balıkesirspor I CANLI ANLATIM

Koronavirüs salgının ardından kaldığı yerden devam eden TFF 1. Lig'de sezonun 32.hafta maçında Akhisarspor Balıkesirspor ile karşı karşıya geliyor. Akhisarspor 51 puanla altıncı sırada yer alırken, Balıkesirspor 35 punla onikinci sırada yer alıyor.
AKHİSARSPOR BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Akhisarspor Balıkesirspor maçı 6 Temmuz tarihinde 20:00'da başlama düğü ile maç başlayacak Karşılaşma Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İki takım arasındaki mücadele koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
Akhisarspor Balıkesirspor arasındaki karşılaşma 6 Temmuz 20:00'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.
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