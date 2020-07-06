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Haberler Spor Akhisarspor mu Balıkesirspor mu?

Akhisarspor mu mu?

Akhisarspor mu Balıkesirspor mu?
Giriş Tarihi: 6.7.2020

TFF 1. Lig'de 31. hafta Ege derbisiyle kapanıyor. Üst üste aldığı Ümraniye ve İstanbul galibiyetleriyle Süper Lig'e direkt yükselme umutlarını koruyan Akhisarspor, çalkantılı günler yaşayan ama kümede kalmayı başaran Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi İzmir Bölgesi'nden Direnç Tonusluoğlu. Akigo'da, cezaları biten Musa Nizam ve Rajko Rotman, sakatlığı geçen Ergin Keleş takıma geri dönerken, sakatlıkları süren Muhammet Reis ile Alperen Babacan oynamıyor. Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da ise eksik yok.

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