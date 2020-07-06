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Batuhan’ın talihsizliği

önünde ’ün darbesiyle sağ ayak fibula kemiği kırılan dün ’de ameliyat oldu.

Batuhan’ın talihsizliği
Giriş Tarihi: 6.7.2020

Altınordu'nun Göztepe'den kiraladığı genç oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu, Bursaspor deplasmanında 50'nci dakikada Tayfur Bingöl'ün müdahalesiyle kendini yerde buldu. Genç futbolcunun sağ ayak fibula kemiğinde parçalı kırık olduğu açıklandı. 19 yaşındaki futbolcu en az 6 ay sahalardan uzak kalacak. Bu pozisyonda kırmızı kart gören Tayfur, maç biter bitmez soluğu hastanede alarak Batuhan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Farklı dönemlerde Göztepe'de birlikte görev yapan iki oyuncunun çok yakın arkadaş olduğu da öğrenildi. İZMİR'DE AMELİYAT EDİLDİ
Batuhan'dan özür dileyen Tayfur kasti bir müdahalede bulunmadığını belirtti. Batuhan dün Göztepe Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Emin Bal tarafından ameliyat edildi.

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