Büyük Altay fırsat tepti

TFF 1. Lig'de Play-Off hesapları yapan Altay, güçlü rakibi Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Adana ekibi karşısında 2-1 öne geçen siyah-beyazlılar, galibiyeti koruyamadı. 8'de Aosman kaleci Cihan'dan sıyrıldı. Pasında Mehmet Akyüz boş kaleye meşin yuvarlağı gönderemedi. 44'te Volkan Şen'in kullandığı korner atışında Yılmaz, Hasan'a faul yaptığı gerekçesiyle hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 45+2'de atışı kullanan Erkan Zengin Adana Demirspor'u 1-0 öne geçirdi. 45+8'de Turgut Doğan'ın ortasında Abdülkerim bomboş pozisyonda kafayla topu ağlara gönderemedi.

PORTEKİZLİ GOLCÜ PAİXAO YİNE ATTI

57. dakikada Paixao'ya faul yapan Traore kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı. 60. dakikada Tatos'un sert şutunu kaleci Kurtuluş büyük güçlükle kornere çeldi. 64. dakikada Turgut Doğan'ın defansın arkasına yaptığı ortada Abdülkerim dokundu: 1-1. 66. dakikada Tatos'un ara pasında kaleci Kurtuluş ile karşı karşıya kalan Turgut Doğan golü atamadı. 78. dakikada Erhan'ın ortasında Yaser'in kafasında top kaleciden sekti, Paixao tamamladı: 1-2. 79. dakikada Dibba'nın pasında Hasan skoru eşitledi: 2-2. Maç 2-2 bitti.



KOŞUKAVAK'TAN DÖRT DEĞİŞİKLİK

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Adana Demirspor maçı öncesi ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Genç teknik adam, sarı kart cezaları sona eren Abdülkerim ve Abdülhamit'in yanı sıra cezası biten Özgür'e 11'de şans verdi. Koşukavak, Osmanlıspor'u 3-0 yendikleri maçta sonradan oyuna soktuğu Tavares'i de dünkü maçta 11'de oynattı. Osmanlıspor randevusunda sahaya 11'de çıkan Doğa İşeri, Cenk Özcakar, İbrahim Öztürk ve Putsila ise yedekler arasındaydı. Başkent ekibi Osmanlıspor karşısında alınan galibiyette büyük rol oynayan tecrübeli futbolcu Turgut Doğan Şahin de bir kez daha kendine ilk 11'de yer buldu. Segbefia, Yaser ve Hakan da yedek kulübesinde yer aldı.