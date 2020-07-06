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Haberler Spor Demba Ba fırtınası

fırtınası

Başakşehir’in Senegalli yıldız oyuncusu bu sezon takımının 15 golüne direkt katkıda bulundu.

Demba Ba fırtınası
Giriş Tarihi: 6.7.2020

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 11 maç yenilmeyen Fraport TAV Antalya'yı 2-0 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürürken bu sezonki performansı ile dikkat çeken Demba Ba, ligdeki 11. golünü kaydederek şimdiden sezona damga vurdu. G.Birliği maçı ile başladığı gollerine Kayseri, Kasımpaşa (2), Yeni Malatya, Sivas, Beşiktaş, G.Antep, Göztepe, Trabzon ile devam eden 35 yaşındaki Senegalli golcü dün de Antalya ağlarını havalandırdı. 35 yaşındaki yıldız oyuncu ayrıca ligde yaptığı 4 asistle de toplamda 15 gole direkt katkıda bulundu.

DENİZLİ HAZIRLIĞI BAŞLADI
BU arada Süper Lig'in 31. haftasında yarın Y.Denizlispor ile sahasında karşılaşacak M.Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı. Turuncu-lacivertli ekip, bu akşam yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

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