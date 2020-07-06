Demba Ba fırtınası

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 11 maç yenilmeyen Fraport TAV Antalya'yı 2-0 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürürken bu sezonki performansı ile dikkat çeken Demba Ba, ligdeki 11. golünü kaydederek şimdiden sezona damga vurdu. G.Birliği maçı ile başladığı gollerine Kayseri, Kasımpaşa (2), Yeni Malatya, Sivas, Beşiktaş, G.Antep, Göztepe, Trabzon ile devam eden 35 yaşındaki Senegalli golcü dün de Antalya ağlarını havalandırdı. 35 yaşındaki yıldız oyuncu ayrıca ligde yaptığı 4 asistle de toplamda 15 gole direkt katkıda bulundu.

DENİZLİ HAZIRLIĞI BAŞLADI

BU arada Süper Lig'in 31. haftasında yarın Y.Denizlispor ile sahasında karşılaşacak M.Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı. Turuncu-lacivertli ekip, bu akşam yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.