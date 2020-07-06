Eroğlu, oyunun hakkını alamadık

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bursaspor önünde iyi futbol oynamalarına rağmen mağlup olduklarını belirtti. Eroğlu, "Maçın ilk yarısında çok üstün bir futbol ortaya koyduk. Rakip yarı alanına götürdüğümüz bir çok pozisyon vardı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra hakimiyet bizdeydi. Fırsatları yakaladık ama yararlanamadık. Kazanma isteği, hücumda acele ederek gittiğimiz paslar rakibe avantaj sağladı. İyi oynadığımız bir maçı kaybettik" dedi.