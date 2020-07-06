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Fener havaya girdi

Evindeki üç maçı da kazanan sarı-lacivertliler lig üçüncülüğüne gözünü dikti Kanarya’nın ve maçları sıralamadaki konumunu belirleyecek.

Fener havaya girdi
Giriş Tarihi: 6.7.2020

Göztepe galibiyetiyle moral depolayan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon sportif direktörlüğe getirilecek olan Emre Belözoğlu, Avrupa şanslarının devam ettiğini hedeflerinin ligi üçüncü sırada bitirmek olduğunu söyledi. Belözoğlu, arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, "Üst sıralara çıkmak için uygun bir fikstüre sahibiz. Sıralamada üstümüzde bulunan Sivasspor ve Beşiktaş ile oynayacağız" dedi.

DÖRT HAFTA ÇOK ÖNEMLİ
Önlerindeki dört haftayı en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen kaptan Emre Belözoğlu, "Üçüncülük şu an çok uzak gibi gözükse de mevcut fikstürle ve oyunumuzla hayal değil" sözleriyle takım arkadaşlarını motive etti.

SERDAR AZİZ BAŞKENT'TE YOK
FENERBAHÇE'NİN Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın 90+3. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Serdar Aziz, salı günü Ankara'da oynanacak olan Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Serdar'ın yerine bu maçta Jailson'un oynaması bekleniyor.

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