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Teknik Direktörü Palut: Mücadeleye devam

ekiplerinden 'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından istifa kararı vermesine rağmen Başkan 'in istifasını kabul etmediği , mücadeleye devam mesajı verdi.

Göztepe Teknik Direktörü Palut: Mücadeleye devam

06.07.2020, 14:46

Fenerbahçe deplasmanındaki 2-1'lik mağlubiyetin ardından yaşanan istifa sürecini yazılı açıklamayla değerlendiren genç teknik adam, "Bildiğiniz gibi son haftalarda istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Cumartesi gecesi oynadığımız Fenerbahçe maçıyla da maalesef bu durum devam etti. Bunun ardından ben de maç gecesi başkanımız Mehmet Sepil ile bir görüşme yaparak ona duygularımı aktardım" ifadelerini kullandı.

"HEP BERABER BU MÜCADELEYE DEVAM ETME KARARI ALDIK"
Başkan Sepil ile yaptıkları görüşmenin ardından devam etme kararı aldıklarını ve Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Palut, "Bu negatif gidiş nedeniyle hepimizin üzerinde oluşan baskı ve karamsar havayı benim görevden ayrılmam ile aşabileceğimiz düşüncemi kendisine ilettim. Başkanımız da, 'Bu gece hep beraber dinlenelim yarın daha sakin bir kafa yapısıyla en doğru kararı veririz' cevabını verdi. Pazar günü yaptığımız görüşmede ise bana güveninin ve benimle ilgili planlarının devam ettiğini söyleyerek, şu anda bu ayrılığın hiç kimseye bir fayda sağlamayacağı düşüncesini benimle paylaştı. Başkanımızın şahsıma olan bu güveni ve asla pes etmeyen bir antrenör profili olmamdan dolayı hep beraber bu mücadeleye devam etme kararı aldık. Bugün itibarı ile de takım olarak tüm konsantrasyonumuzla Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladık" dedi.

DHA

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