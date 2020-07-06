Kayserispor-Beşiktaş | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına az bir süre kala kritik haftalara girildi. Lig, alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelelere sahne oluyor. Haftanın kapanış maçında Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Beşiktaş, ateş hattındaki Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor.
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Lopes, Djedje, Diego, Hasan Hüseyin, Sapunaru, Kvrzic, Henrique, Campanharo, Kravets, Enver Cenk
Beşiktaş: Ersin, Ruiz, Vida, Rıdvan, Gökhan, Necip, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Burak
KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Kayserispor'un evinde Beşiktaş'ı konuk ettiği maç saat 21.00'de başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
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