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Haberler Spor Kayserispor-Beşiktaş | CANLI ANLATIM

- | CANLI ANLATIM

'in 30. haftasının kapanış gününde , deplasmanına konuk oluyor. Ligde topladığı 28 puanla ateş hattında yer alan sarı-kırmızılılar, 'ı devirip kümede kalma yolunda avantaj sağlamak istiyor. 50 puanlı siyah-beyazlılar ise formunu Kayseri'de de sürdürüp 3. sıraya tırmanmayı hedefliyor.

Kayserispor-Beşiktaş | CANLI ANLATIM

06.07.2020, 21:04

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına az bir süre kala kritik haftalara girildi. Lig, alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelelere sahne oluyor. Haftanın kapanış maçında Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Beşiktaş, ateş hattındaki Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Lopes, Djedje, Diego, Hasan Hüseyin, Sapunaru, Kvrzic, Henrique, Campanharo, Kravets, Enver Cenk

Beşiktaş: Ersin, Ruiz, Vida, Rıdvan, Gökhan, Necip, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Burak

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor'un evinde Beşiktaş'ı konuk ettiği maç saat 21.00'de başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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