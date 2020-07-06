Trabzon aslan gibi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. 10'da Feghouli'nin pasında ceza sahası içi sağ tarafta topla bulunan Emre Akbaba'nın pasını yine Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcunun penaltı noktası üstünden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı. 32'de Feghouli'nin Da Costa'ya yaptığı müdahalede VAR'a giden hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu izledikten sonra Feghouli'ye kırmızı kart gösterdi. 40'ta Donk'un ceza sahası içinde Sörloth'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Cünent Çakır, VAR'da tekrar pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi.

SAHNEYE SÖRLOTH ÇIKTI

41'de penaltıda topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 48'de Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Uğurcan'ın üstünde kaldı. 70'te Sosa sağ kanattan ortasını açtı, arka direkte Novak topu kafayla ağlara yolladı: 0-2. 74'te Abdülkadir Ömür ceza sahası dışından şutunu çekti, Marcao'ya da çarpan topu kaleci Okan güçlükle çeldi. 90+1'de Taylan ceza sahası içinde Hüseyin tarafından indirilince hakem beyaz noktayı gösterdi. 90+3'te Seri penaltı atışını gole çevirdi: 1-2. 90+5'te Sörloth topu Emin'den kurtararak skoru belirleyen golü kaydetti: 1-3.



TRABZONSPOR YENİLMİYOR

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı da mağlup ederek yenilmezliğini 14 maça çıkardı. Sezon içerisinde teknik direktör değişikliğine giderek Ünal Karaman'ın yerine Hüseyin Çimşir gelirken, genç hoca yenilgi yüzü görmedi. Bordomavililer, Çimşir yönetiminde 13 mücadeleye çıkarken bu maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Öte yandan Trabzon'un kaptanı Jose Sosa, attığı penaltıyla Galatasaray'a karşı ilk kez gol atmış oldu. Arjantinli yıldız ligdeki gol sayısını da yediye çıkarttı.



FEGHOULİ KIZARDI

Karşılaşmanın 30. dakikasında Da Costa ile Feghouli yerde kaldı. Faulü G.Saray'a verip da Costa'ya sarı kart veren Çakır, daha sonra VAR'dan uyarı alarak pozisyonu izledi ve Feghouli'nin Da Costa'ya hareketine direkt kırmızı kart çıkardı. Öte yandan Saracchi'de gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. İki oyuncuda Alanyaspor maçında oynayamayacak.



EVİNDE 9 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Galatasaray, Trabzonspor mağlubiyetiyle Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda 9 maç sonra yenildi. Aslan en son Başakşehir'e evinde kaybetmişti. Galatasaray daha sonra oynadığı 9 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik almıştı. Sarı-kırmızılı ekibin ligdeki galibiyet hasreti de 6 karşılaşmaya çıktı. Son 5 maçta 3 puan alamayan İstanbul ekibi, bu kötü istatistiğini Trabzonspor karşısında da sürdürdü. G.Saray, Sivas, Beşiktaş, G.Antep ve Başakşehir ile berabere kalırken, Ç.Rizespor'a da mağlup olmuştu. Cim Bom bu yenilgiyle birlikte lider Başakşehir'in 11 puan gerisinde kaldı.



FALCAO YİNE YOK

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 28. haftasında yaptığı Gaziantep FK mücadelesinde sakatlanan Falcao, Medipol Başakşehir maçının ardından Trabzonspor karşılaşmasında da forma giyemedi. Bu sezon başında kadroya katılan Falcao, Süper Lig'de 16 karşılaşmada görev yaparken sakatlığı nedeniyle ligdeki 11. maçını kaçırdı. Kolombiyalı golcü, takımını tribünde destekledi.



İKİSİ DE DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Başakşehir müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, kiralık sözleşmesinin sona ererek Monaco'ya dönen Onyekuru, sakatlığı olan Mario Lemina ve Martin Linnes'in yerlerine Taylan Antalyalı, sakatlığı geçen Marcao ve sarı kart cezasını dolduran Mariano'yu görevlendirdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, son oynanan MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

EKUBAN TAKIMA DÖNDÜ

Bordo-mavili takımda ligde son oynanan Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Joao Pereira, sarı kart cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemedi. Guilherme Marques ile Gaston Campi ise Hüseyin Çimşir tarafından yedeğe çekildi. Bu futbolcuların yerine Kamil Ahmet, Da Costa ile sakatlığı geçen Ekuban forma giydi.