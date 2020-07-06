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Haberler Spor Trabzonlu Novak ile anlaşma sağlandı!

Trabzonlu Novak ile anlaşma sağlandı!

Trabzonlu Novak ile anlaşma sağlandı!
Giriş Tarihi: 6.7.2020

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan tecrübeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, son 4 resmi maçta 3 asist yaparak yeni kontrat için yönetime mesaj yolladı. Yönetimin Hasan Ali'yi alternatif olarak düşündüğü ancak asıl hedefin Trabzonsporlu Flip Novak olduğu öğrenildi. Sezon sonunda Trabzonspor'la sözleşmesi sona erecek olan Çek sol bek Filip Novak'ın Fenerbahçe ile anlaşma sağladığına dair flaş bir iddia ortaya atıldı.

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