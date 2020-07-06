Trabzonlu Novak ile anlaşma sağlandı!

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan tecrübeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, son 4 resmi maçta 3 asist yaparak yeni kontrat için yönetime mesaj yolladı. Yönetimin Hasan Ali'yi alternatif olarak düşündüğü ancak asıl hedefin Trabzonsporlu Flip Novak olduğu öğrenildi. Sezon sonunda Trabzonspor'la sözleşmesi sona erecek olan Çek sol bek Filip Novak'ın Fenerbahçe ile anlaşma sağladığına dair flaş bir iddia ortaya atıldı.