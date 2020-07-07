Alpaslan rüzgarı

Göztepe'nin devleri peşine takan yıldızı Alpaslan Öztürk, ligin en golcü stoperi konumunda. Savunmada sergilediği form grafiğiyle ligde ön plana çıkan yıldız futbolcu, hücum hattındaki etkili oyunu ve skorerliği de hem takımındaki forvetleri utandırdı, hem de ligin en çok gol üreten oyuncusu olmayı başardı. Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesine giren 26 yaşındaki futbolcu, ayrıca Avrupa'dan da teklifler alıyor.

ÜÇ FORVETİN 3 GOLÜ VAR

Göztepe'yle bir yıl daha kontratı bulunan Alpaslan, bu sezon gol yollarındaki katkısıyla kendisine talip olan takımların da iştahını kabartıyor. Asıl mevkisi ön libero olan, sağ bek ve sol bekte de görev alabilen Alpaslan attığı 6 gol ve 2 asistle adeta şov yaptı. 31 hafta sonunda Göztepe'de golcüler Jerome'nin 3 golü var. Kamil Wilczek ile Deniz Kadah ise şuana kadar gol atamadı.