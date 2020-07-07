Altay kahroldu

TFF 1. Lig'de 1-0 geriye düşüp, 2-1 öne geçtiği Adana Demirspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerek ilk 2 şansını mucizelere bırakan 51 puanlı Altay, kaybettiği 2 puana kahroldu. İzmir ekibi, kendisi gibi şampiyonluk hesapları yapan rakibini yerseydi, ilk ikiden Süper Lig'e çıkma şansını sürdürecekti. Gözünü Play-Off'a çeviren siyah-beyazlılar, pazar günü evinde 56 puanlı zirve takipçisi Erzurumspor'la oynayacağı maçta son kozlarını oynayacak. İzmir ekibi, rakibini yenerek iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

ERZURUM MAÇI ATATÜRK'TE

Son hafta deplasmanda oynayacağı Giresunspor karşılaşması öncesi Erzurumspor'la arasındaki puan farkını eritmeyi hedefleyen, olası kayıpla direkt Süper Lig hedeflediği sezonda Play-Off'tan da olmak istemeyen Altay, bu hafta farklı stadyumda maç yapacak. Bornova Stadı'nda oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanarak iç sahadaki performansıyla rakiplerine gözdağı veren siyahbeyazlılar, bu kez Atatürk Stadı'na Erzurum'u ağırlayacak.



OLUMSUZ YANIT GELDİ

ALTAY yönetimi, maçın Bornova'da oynanması için girişimde bulunurken, kümede kalışını henüz ilan edemeyen Altınordu, bu talebe olumsuz yanıt verdi. Altınordu onay verse bile Altay'ın stat değişikliği talebini ilk 2 yarışındaki misafir takım Erzurumspor'un da kabul etmesi gerektiği belirtildi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun bu konuda girişimlerini sürdürdüğü ve Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir görüşme yaptığı ifade edildi.



İKİ EKSİK

ALTAY'IN Adana Demirspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta sarı kart gören Yılmaz Özeren cezalı duruma düştü. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu pazar günü Erzurumspor ile oynanacak kritik randevuda forma giyemeyecek. Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle Adana'da görev alamayan Kappel'in de Erzurum maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Teknik heyetin kadroda değişiklik yapacağı da öğrenildi.



PAİXAO 21 YAPTI

ADANA Demirspor karşısında takımının ikinci golünü kaydeden Paixao, bu sezon ligdeki gol sayısını 21'e çıkararak gol krallığındaki açık ara liderliğini sürdürdü. Geçen sezon gol kralı olan Portekizli oyuncu, bir kez daha hedefine ulaşmak için gün saymaya başladı. Tecrübeli golcü son iki maçta Erzurumspor ve Giresunspor ağlarını da havalandırmak istediğini belirtti.



GURBETTE GÜLMÜYOR

Altay son 5 deplasman maçından beraberliklerle ayrılarak gurbette üst üste 10 puan kaybetti, direkt Süper Lig hayalini büyük oranda yitirdi. Siyah-beyazlılar, bu periyotta Bursaspor, F.Karagümrük, Eskişehirspor ve Adanaspor'la 2-2, Ekol Göz Menemenspor'la ise 1-1 berabere kaldı. Sezonun ikinci yarısında dış sahada kazanamayan İzmir temsilcisi 8 deplasman maçında 6 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Eskişehirspor deplasmanı sonrası ceza alan Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, final gibi karşılaşmalarda bu hafta da takımının başında yer alamayarak 3 maçlık cezasını tamamlayacak.



KOŞUKAVAK YİNE SAHADA YOK

ESKİŞEHİRSPOR deplasmanı sonrası ceza alan Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, bu hafta da takımının başında yer alamayarak 3 maçlık cezasını tamamlayacak. Genç teknik adam ligin son maçı olan Giresunspor karşısında takımının başında sahaya çıkacak. Bu arada Fenerbahçe yönetimi, daha önce teklif yaptığı Yalçın Koşukavak ile sezon bitiminde bir kez daha görüşme yapacak. Büyük ihtimalle Koşukavak, yeni sezonda İstanbul ekibinin teknik heyetinde görev yapacak.