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Haberler Spor Başakşehir - Denizlispor I Canlı anlatım

Başakşehir - I Canlı anlatım

Süper Lig'in 31. haftasında , evinde 'u ağırlıyor. Ligde lider konumda bulunan turuncu-lacivertliler maça mutlak 3 puan için çıkacak. Üst üste aldığı kötü sonuçlarla düşme korkusu yaşayan Horozlar da zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Başakşehir - Denizlispor I Canlı anlatım

07.07.2020, 20:57 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020,20:58

Süper Lig'in 31'inci haftasında lider Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Turuncu lacivertliler sezonun sonuna yaklaşırken en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde yer alıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçın hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Denizlispor: Tolgahan, Mustafa, Oğuz, Zeki, Sackey, Murawski, Aissati, Recep, Bergdich, Sacko, Rodallega

BAŞAKŞEHİR EVİNDE KAZANIYOR

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, iç sahada oynadığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 34 puan topladı. İç sahada Sivasspor ile birlikte en çok puan toplayan takım olan turuncu lacivertliler 35 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.

EPUREANU CEZALI, CRIVELLI SINIRDA

Medipol Başakşehir'de Yukatel Denizlispor maçı öncesi tek eksik Alexandru Epureanu. Sarı kart cezalısı olan tecrübeli stoperin yerine ise Carlos Ponck'un forma giymesi bekleniyor. Turuncu lacivertli takımda Enzo Crivelli ise sarı kart ceza sınırında. Crivelli, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir hafta sonra oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

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