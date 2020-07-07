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Haberler Spor Denizlispor mu Başakşehir mi?

Denizlispor mu mi?

Denizlispor mu Başakşehir mi?
Giriş Tarihi: 7.7.2020

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen lider Medipol Başakşehir, 31. hafta maçında bugün ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ligde son 11 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet ve 3 beraberlik alan Başakşehir, 63 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

DENİZLİ ZOR GÜNLER YAŞIYOR
Pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından yeniden başlayan ligde Sivasspor (D) ve Gaziantep'e 1-0, Beşiktaş'a (D) 5-1 yenilip deplasmanda da Rizespor ile 2-2 berabere kalan 33 puanlı Denizlispor, zorlu rakibi önünde kazanıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor.

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