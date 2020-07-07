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Haberler Spor Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

'nin ilk 11'i belli oldu

'in 31. haftasında , deplasmanda Gençlerbirliğine konuk oluyor. Ligi daha üst sıralarda bitirmek isteyen Fenerbahçe'de hedef mutlak 3 puan almak. Maç öncesinde Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

07.07.2020, 17:14 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020,17:29

Süper Lig'in 31. haftası Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçıyla açılıyor. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Son 2 maçını da kazanarak Avrupa Ligi umutlarını sürdüren Fenerbahçe, 49 puanla 6. sırada bulunuyor. Son 3 maçında sadece 1 puan alan Gençlerbirliği ise 32 puanla 12. sırada yer alıyor. Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe, 5-2'lik skorla kazanmıştı.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ozan, Ferdi, Muriqi.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz kırmızı kart cezasından dolayı başkent deplasmanında forma giyemeyecek. Garry Rodrıgues'in ise sarı kart cezası sona erdi. Vedat Muriqi, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci ise sarı kart sınırında bulunuyor. Fenerbahçe, bu maçla birlikte Gençlerbirliği ile lig tarihinde 92. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, başkent ekibiyle oynadığı geride kalan 91 maçta 46 galibiyet alırken, 30 maç berabere sonuçlandı. Gençlerbirliği ise 15 mücadeleden galip ayrıldı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Ankara'da çıktığı 45 maçtaysa 15 galibiyet alırken, 18 maçta eşitlik bozulmadı. 12 karşılaşmayı ise kırmızı siyahlılar kazandı.

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