Göz-Göz ağır yaralı

Süper Lig'de korona virüs salgını nedeniyle verilen aradan sonra 4 maçtır galip gelemeyen Göztepe, kalan 4 maç öncesi hücumda en etkili silahlarını kaybetti. Sarı-kırmızılılarda attığı 7 golle takımın en skorer oyuncusu olan Serdar Gürler'in Fenerbahçe deplasmanının ilk yarısında yaşadığı talihsiz sakatlıkla sol diz ön çapraz bağları yırtıldı. Ameliyat olacak tecrübeli kanat oyuncusu, en az 6 ay boyunca sahalardan uzak kalacak.

"HALİL'İN OYNAMASI ZOR"

Geçen sezonun devre arasında İspanyol ekibi Huesca'dan kiralanıp sözleşmesi bitecek olan, Süper Lig'den birçok talibi bulunan Serdar'ın bonservisini almak isteyen Göztepe, ağır sakatlıkla şok yaşadı. İzmir temsilcisinde önceki hafta Alanyaspor maçı sonrası sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve ödem tespit edildiği açıklanan takımın diğer skorer oyuncusu Halil Akbunar da Fenerbahçe önünde forma giymedi. Bu sezon attığı 5 golle hem altyapıdan çıkıp 2012'den beri formasını giydiği Göztepe'nin en skorer isimlerinden olan hem transferde yıldızı parlayan Halil'in kalan 4 maçta oynamasının zor olduğu öğrenildi.



GOLCÜLER YİNE YOK

Göztepe'de forvet hattında bu sezon beklentinin altında kalan Jerome ile Deniz Kadah'ın diz sakatlıkları da sürüyor. Altınordu'ya kiralık verilen Batuhan ise fibula kemiğinde meydana gelen parçalı kırık yüzünden ameliyat olmuştu. Cezalı olan Alpaslan da Ankaragücü ile oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacak.



KALMAK İSTİYORDU

Göztepe ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Gürler'in şok sakatlığı planları alt üst etti. Her fırsatta Göztepe'de kalmak istediğini söyleyen Serdar ile Trabzonspor yakından ilgileniyordu. Serdar'ın kulübü Huesca ise yıldız oyuncu için 1.3 milyon Euro istiyordu.