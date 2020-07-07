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Göztepe-Ankaragücü maçı ’un

Göztepe-Ankaragücü maçı Fırat Aydınus’un
Giriş Tarihi: 7.7.2020

Süper Lig'in 31. haftasında haftanın hakemleri belli oldu. Göztepe'nin yarın Ankaragücü ile saat 21.00'de oynayacağı mücadeleyi Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklanırken haftanın diğer hakemleri şöyle: Bugün: 18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy, 21.00 M.Başakşehir- Denizlispor: Abdulkadir Bitigen. Yarın: 18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu, 18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler, 21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan. 9 Temmuz Perşembe: 18.30 Çaykur Rizepor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık, 21.00 Gaziantep FKİttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek, 21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Ali Şansalan.

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