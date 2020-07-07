Karşıyaka, 2. Lig için umutlu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan korona virüs salgını yüzünden 4 aydır duran alt liglerin nasıl tescil edileceğiyle ilgili kararı bekleyen TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Karşıyaka, 2. Lig umutlarını taze tutuyor. Sezonun 19 Mart'ta durdurulmadan önce topladığı 43 puanla grubunda Play-Off hattında 5. sırada yer alan İzmir temsilcisi, 3. Lig'deki 3 gruptan ilk 6'şar takımın 2. Lig'e yükseltilmesini umuyor. TFF'den takımları mağdur etmeyecek bir karar bekleyen Ege temsilcisi, müjdeli haberi alırsa 2 yıl sonra 2. Lig'e dönecek. Karşıyaka, 2017- 18 sezonunda FIFA ve Kulüp Lisans Kurulu'ndan aldığı toplam 6 puan silme cezasıyla 3. Lig'e düşmüştü.

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Bu arada son 2.5 yılda 9 eski yabancı futbolcusunun alacağını kapatarak FIFA'dan gelecek toplam 36 puan silme cezası ve amatör lige düşürülme tehlikesini ortadan kaldıran Karşıyaka'da yönetim, FIFA'da tehdit oluşturan son isim olan Igor Duric dosyasını da kapatmak için bir kez daha seferberlik ilan etti. Karşıyaka'nın 13 Temmuz'da ödemesi gereken 1 milyon 300 bin TL'lik Duric dosyası için 350 bin TL toplandı.