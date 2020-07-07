Kartal’a Kayseri şoku

Avrupa'yı hedefleyen Beşiktaş, deplasmanda kümede kalma savaşı veren Kayserispor'a çarpıldı: 3-1. 1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Krevets'in vuruşunda top direğin üstüne çarparak auta gitti. 16'da sol kanatta topla buluşan Henrique çalımlarla ceza sahasına doğru sokuldu. Önünü boşaltan Henrique'nin ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı. 23'te Lens'in sağ kanattan ortasında müsait pozisyonda topa yükselen Diaby'nin kafa vuruşunda kaleci Lung topu son anda kornere çeldi.
HASAN HÜSEYİN YILDIZLAŞTI
34'te Gökhan'ın ceza sahasına yaptığı sert ortada top Burak'a çarptı. Topa Lung son anda dokundu. 42'de Diaby, topu içeri çevirdi, topa yükselen Burak'ın kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci Lung parmaklarıyla çıkardı. 51'de Rıdvan'dan topu çalan Enver, sağdan ceza alanına giren Hasan'a topu aktardı. Sağ Hasan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 74'te Boateng'in sağdan ceza alanına gönderdiği topta arka direğe hareketlenen Hutchinson, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 83'te Hasan Hüseyin Acar'ın soldan kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti: 2-1. 86'da Stum'un defansın arkasına pasında topla buluşan ve ceza alanına giren Kravets, düzgün vuruşla skoru belirledi: 3-1.
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