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Haberler Spor Menemenspor Sezer’le anlaştı

Menemenspor Sezer’le anlaştı

Menemenspor Sezer’le anlaştı
Giriş Tarihi: 7.7.2020

EKOL Göz Menemenspor, transferde yeni sezon çalışmalarına başladı. Sarılacivertliler, Bölgesel Amatör Lig ekibi Görelespor'dan 25 yaşındaki ön libero Sezer Doğan'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ara transfer döneminde Görelespor'dan 21 yaşındaki stoper Ömer Şahbaş'ı transfer eden İzmir ekibi, Giresun temsilcisinden ikinci takviyesini yapmış oldu. Sezer, Bölgesel Amatör Lig'de toplam 61 karşılaşmada görev yaptı.

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